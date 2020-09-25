Kumluca Büyükalan-Dereköy grup yoluna asfalt - Son Dakika

Kumluca Büyükalan-Dereköy grup yoluna asfalt
Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın, Büyükalan ve Dereköy mahalleleri grup yolunu sathi asfaltla kapladı.
Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın, Büyükalan ve Dereköy mahalleleri grup yolunu sathi asfaltla kapladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesine bağlı Büyükalan ve Dereköy mahalleleri grup yolunda sathi asfalt çalışması yapıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, asfalt öncesi grup yolu üzerinde heyelan nedeniyle oluşan göçükleri ortadan kaldırdı. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla alt yapısı güçlendirilen grup yolunda onarılan bölümlerin asfaltına başlandı. Etap etap devam eden çalışmanın tamamlanması ile bölge halkı rahat ve güvenli ulaşım imkanına kavuşacak. - ANTALYA
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