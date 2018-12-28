Son Dakika Haberleri: Kumluca Caddeleri Şampiyon Deveeri Ağırladı

Kumluca Caddeleri Şampiyon Deveeri Ağırladı

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri'ne katılacak şampiyon develer ilçenin caddelerinde güreş severlere tanıtıldı.

Kumluca Caddeleri Şampiyon Deveeri Ağırladı, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri'ne katılacak şampiyon develer ilçenin caddelerinde güreş severlere tanıtıldı.

Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli ve batı Antalya Bölgesinden en popüler develerin katılacağı Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri öncesi develer ilçenin caddelerinde dolaştırıldı. Yörük gelenek, örf ve adetlerinin yaşatılmasında büyük katkısı bulunan deve güreşleri öncesi ilçeye gelen develer önce Cumhuriyet Meydanında toplandı. Develer, Cuma namazı sonrası ilçe merkezindeki caddelerde gezdirildi.

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, "Bu yıl deve güreşlerimizi Kumluca Belediyesi Kültür ve Spor Tesisleri yararına yapacağız. Güreşlerimize Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla gibi illerden Ege ve Akdeniz'in en favori, en popüler develeri katılıyor. Güreşlerimize en az 120 güreş devesi katılıyor. Yılın en görkemli ve seyrine doyulmayan güreşini düzenliyoruz. Güreş severlerin kaçırmamasını tavsiye ediyorum" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:57 Kaynak: İHA

Antalya, Kumluca, Güncel
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