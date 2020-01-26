Kumluca'da 14. Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kumluca'da 14. Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı - Son Dakika

Kumluca'da 14. Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 14. Geleneksel Deve Güreşleri'ne ülkenin değişik bölgelerinden 100 deve katıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 14. Geleneksel Deve Güreşleri'ne ülkenin değişik bölgelerinden 100 deve katıldı.

Kumluca Belediyesince Karatepe Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, develer rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadele etti. Zaman zaman güreşen develeri ayırmakta zorlanan görevliler, aynı zamanda rakiplerinden kaçan develeri yakalamakta da zorlandı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir Yörük kültürü olan deve güreşlerini yaşatmak, gelenek ve görenekleri gelecek nesillere taşımak adına bu etkinliğe destek verdiklerini söyledi.

Kaymakamlık kupası için "Boran" ile "Dost", Belediye Başkanlığı kupası için "1071 Alparslan" ve "Granikos", Ziraat Odası Başkanlığı kupası için "Han-1" ve "Küçükağa", Deveciler Derneği kupası için "Şenlik" ve "Şımarık Aybüke", güreş ağalığı için de "Bakış Efe" ile "Tuana" isimli develer güreşti.

Birincilerin seçilmediği etkinlikte deve sahiplerine kupa verildi.

Kumluca'da 14. Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı

Karatepe Stadyumu, Antalya, Kumluca, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya anne karnındaki bebeğin tıkanan idrar kanalı lazerle açıldı
Çeyizinden çıkardığı yorganı depremzedeler için gönderdi Fettah Tamince kimdir? Elazığ depremini önceden bilen Naci Görür'den yeni uyarı: 5 ilde ciddi tehlike var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 02:49:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kumluca'da 14. Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]