Son Dakika Haberleri: Kumluca'da 15 Bin 136 Öğrenci Tatile Girdi

Kumluca'da 15 Bin 136 Öğrenci Tatile Girdi

56 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde 15 Bin 136 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Kumluca'da 15 Bin 136 Öğrenci Tatile Girdi, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde 15 Bin 136 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Kumluca'da 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 1. Döneminin sona ermesi nedeniyle karne töreni düzenlendi. Kavak Münire - Osman Alkan ilk ve Ortaokulunda düzenlenen törene Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Öğrenciler ve Veliler katıldı.

Karne töreni için sınıfları ziyaret eden Kaymakam Uzun, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilere, başarılı olmaları için çok çalışmalarını tavsiye eden Uzun, Takdir belgesi alan öğrencileri kutlayarak öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kumluca'da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında anaokulu ve ana sınıflarında bin 543, ilkokullarda 4 bin 416, orta okullarda 4 bin 702 ve liselerde 4 bin 475 öğrenci ve toplamda 15 bin 136 öğrenci 1. eğitim öğretim dönemi sonunda yarı yıl tatiline girdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Kavak, Antalya, Kumluca, Güncel
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