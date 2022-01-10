KUMLUCA'DA OLUŞAN 2 HORTUM KORKUTTU - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşam meydana gelen 2 hortum, seraların plastik örtüsüne zarar verdi.

Kumluca'da dün Beykonak ve Mavikent mahallelerinde 2 hortum meydana geldi. İlk hortum saat 19.00 sıralarında Beykonak'ta, saat 21.30 sıralarında da Mavikent Mahallesinde yaşandı. Hortum nedeniyle 50 dekar alanda seraların plastik örtüsü zarar gördü. Hortum bazı seraların da demir aksamına zarar verdi. Sabah olunca sera sahipleri, yırtılan ve yerinden kopan plastik örtüleri tamir etti. Hortum esnasında çok korktuğunu belirten Zühra Acar (65), "Dün saat 19.00 sıralarında pencereden baktım. Evi salladı. Kiremitleri sarstı. Korktum, öleceğim sandım. Evin altında kalacağım diye korktum" dedi. Tolgahan Çakıcı (27) ise elektrik direklerindeki tellerden kıvılcım çıktığını gördüğünü anlattı. Çakıcı, kontrol ettiği serada demirlerin devrildiğini söyledi. Abdullah Turan (50), 9 dönüm serasının 3 dönümünün zarar gördüğünü anlattı. Serasını kontrol ettiğini belirten Turan, "Şimdi seramın içindeki ürünleri toplatarak kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü yağmur yağıyor. Ürünler zarar görür" dedi. Ramazan Mencik (68) ise hortum ve sonrasında yağış nedeniyle evden çıkamadıklarını anlattı.Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, üreticilerden akşam saatlerinde 2 hortum meydana geldiği yönünde bilgi aldıklarını anlattı. Hortumun az alanda etkili olduğunu aktaran Kökce, bazı seraların zarar gördüğünü dile getirdi.