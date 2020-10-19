Kumluca'da 2 bin dönüm sera, 500 dönüm narenciye bahçesi zarar gördü - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dolu ve fırtınada ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 bin dönüm sera, 500 dönüm de narenciye bahçesi zarar gördü.

Türkiye'nin örtü altı sebze üretim üssü Kumluca'da öğle saatlerindeki dolu yağışı ve fırtına bazı bölgelerde cam ve plastik saralara zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yaklaşık 1 saat yağan dolu, özellikle cam seraları kullanılamaz hale getirdi. Dolu yağışı dalında olgunlaşmaya yaklaşan portakal ve limon ağaçlarına da zarar verdi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, zarar gören alanlarla incelemelerde bulundu. Kökçe, yaz mevsiminde sıcaktan dolayı yaşadıkları ürün kaybının bugün yaşanılan dolu ve fırtına nedeniyle katlandığını söyledi. Yaz mevsiminin ardından gelen ilk yağışın sert geldiğini dile getiren Kökçe, "Bugün öğle saatlerinde çok ciddi şekilde yağmur, dolu şeklinde yağış oldu. Ortalama 2 bin dönüme yakın örtü altı alanımız zarar gördü. Finike ve Kumluca ilçesi arasında zararımız var. Kimi seralar yerle bir oldu. Plastikler yıkıldı, ürünler zarar gördü. Ürünler 45 gün önce dikilmişti. Meyveler kendini göstermeye başlamıştı" dedi.

"Cam seralar bir daha kullanılamıyor"

Cam seraların bölgede tamamen zarar gördüğüne ve kullanılamaz hale geldiğine dikkati çeken Hidayet Kökçe, "Camın temizlemesi, tamiratı çok zor. Ayrıca çatıdaki camın düşmesiyle yerdeki ürün de parçalanıyor. Cam seraları bir daha geri döndürmek çok zor. Seraların plastikleri yeniden onarılabiliyor. Ürün fazla zarar görmemişse büyümeye devam ediyor. Seralarda başta domates, patlıcan, salatalık, biber, kabak ve diğer ürünler vardı. 50 çeşit ürün seralarımızda yetişiyor" diye konuştu.

"Hasar tespiti başlayacak"

Çiftçinin üzerine yeniden ağır bir yük bindiğini ifade eden Kökçe, "Devletimizden beklentimiz büyük. Milletvekili ve kaymakamımız sahada inceleme yaptı. Yarın itibarıyla tam olarak hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Bin 500-2 bin dönüm arasında bir seramızın zarar gördüğünü öngörüyoruz" dedi.

"500 dönüm narenciye etkilendi"

Çiftçilerin gelecek bir afet öncesi uyarılmasının büyük faydası olduğunun altını çizen Kökçe, çiftçilerin sera içinde olmamasının olası can kayıpları ve yaralanmaların önüne geçtiğini belirtti. Kökçe, ilçede 500 dönümün üzerinde narenciye bahçesinin de zarar gördüğünü sözlerine ekledi. - ANTALYA