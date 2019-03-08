Kumluca'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem
19 dakika önce
ANTALYA'nın Kumluca ilçesi Akdeniz açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ANTALYA'nın Kumluca
ilçesi Akdeniz
açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın(AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'de Kumluca ilçesinin yaklaşık 55 kilometre açığında deprem meydana geldi. 44.83 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak kaydedildi. Depremin hasara yol açmadığı bildirildi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:11 Kaynak: DHA
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