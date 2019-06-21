Kumluca'da 3.7 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:01 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Kumluca
ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesinin 42 kilometre açığında Akdeniz
'de, saat 22.04'te, deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak kaydedildi. Kumluca'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremin hasara yol açmadığı bildirildi.
- Antalya
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