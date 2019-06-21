Son Dakika Haberleri: Kumluca'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Kumluca'da 3.7 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kumluca'da 3.7 büyüklüğünde deprem, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesinin 42 kilometre açığında Akdeniz'de, saat 22.04'te, deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak kaydedildi. Kumluca'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremin hasara yol açmadığı bildirildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:01 Kaynak: DHA
AFAD, Antalya, Kumluca, Güncel
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