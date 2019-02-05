Son Dakika Haberleri: Kumluca'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Kumluca'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

26 dakika önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4..2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kumluca'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4..2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem hasara yol açmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Antalya'nın Kumluca ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 18.11'de meydana geldi. Yerin 7.31 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Finike ilçesi, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:35 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Antalya, Kumluca, Güncel
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