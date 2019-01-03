Son Dakika Haberleri: Kumluca'da 4 Araçlık Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kumluca'da 4 Araçlık Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

39 dakika önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Esra Karabulut yaşamını yitirirken, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kumluca'da 4 Araçlık Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Esra Karabulut yaşamını yitirirken, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kumluca- Antalya karayolunun Belen mevkiinde meydana geldi. Osman Taşdelen'in kullandığı 80 HC 292 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Alper Gökçeoğlu'nun kullandığı 68 LC 009 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen Durali Uslu'nun kullandığı 07 V 8200 plakalı otomobil kaza yapan araçlara çarptı. Adnan Ballı'nın kullandığı 15 AE 909 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak refüjde takla attı.

Kazada araçlarda bulunan Osman Taşdelen, Alper Gökçeoğlu, Durali Uslu, Adnan Ballı, Esra Karabulut, Hasan Hüseyin Gökçeoğlu, Ramazan Özkan ve H.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kumluca'daki hastanelere götürüldü. Esra Karabulut hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Osman Taşdelen'in durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:57 Kaynak: DHA

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