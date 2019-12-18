Kumluca'da 400 metre rakımda Kardelen çiçeği şaşkınlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumluca'da 400 metre rakımda Kardelen çiçeği şaşkınlığı - Son Dakika

Kumluca'da 400 metre rakımda Kardelen çiçeği şaşkınlığı

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi Gücer mevkiinde, Toros Dağlarında bin 800 metrede yetişen ve nesli tükenmekte olan Kardelen çiçeğinin özelliklerini taşıyan çiçek bulundu.

Kumluca'da 400 metre rakımda Kardelen çiçeği şaşkınlığı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi Gücer mevkiinde, Toros Dağlarında bin 800 metrede yetişen ve nesli tükenmekte olan Kardelen çiçeğinin özelliklerini taşıyan çiçek bulundu. Bölge halkının yıllardır nergisgillerden olarak bildiği çiçek için bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiçeğin kardelenin tüm özelliklerini taşıdığını tespit etti.


Kumluca ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi Gücer mevkiinde nesli tükenmekte olan ve bin 800 metre yükseklikte yetişen Kardelen çiçeğine benzeyen bir çiçek bulundu. Kumluca Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler çiçeğin olduğu bölgede inceleme yaptı. Kumluca Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi, çiçeğin nesli tükenmekte olan bir tür kardelen çiçeğinin özelliklerini taşıdığını ifade ederek, "Atalarımız tarafından soğanı Toroslardan getirilip bu bölgeye dikilmiş olabilir" dedi.


Yeşilköy'de yaşayan Hasan Acar adındaki vatandaş ise, "Ben burada doğup büyüdüm, 1960 yılında doğdum. 35 - 40 yıldan beri bu çiçeğin burada hava şartlarına göre Kasım- Aralık aylarında açtığını bilirim. Bu çiçeğin ne olduğunu bilmiyorum" dedi.


Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de, "Kardelen çiçeği aslında Toroslarda karın altında açan bir çiçektir. Burada 400 rakımında olması bizi gerçekten duygulandırdı. Koruma altında olan bir çiçeğimiz. Nisan, Mayıs aylarında karın altından çıkan bir çiçeğimiz. Yalnız burada nemden veya gölgede olmasından dolayı açması enteresandır. İncelenmesi lazım. Çünkü nesli tükenmekte, koruma altında olan bir çiçek diye biliyoruz. Atalarımız Yörük hayatı yaşıyordu, yani göçebeydi. Bu çiçeğin soğanını nergis gibi görerek büyük ihtimalle yaylalardan getirip buraya dikmişler. Burada görünce hayran kaldık. Yalnız yerli halk bunun ne olduğunu bilmiyor" dedi. - ANTALYA

Yeşilköy Mahallesi, Yeşilköy, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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