Kumluca'da 96 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumluca'da 96 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanmaya başladı - Son Dakika

Kumluca'da 96 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanmaya başladı

7 saat önce

Kumluca ilçesinde 41 metre yüksekliğe 96 metrekarelik Türk bayrağı asıldı.

Kumluca'da 96 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanmaya başladı, System.String[]

Kumluca ilçesinde 41 metre yüksekliğe 96 metrekarelik Türk bayrağı asıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin Finike istikametinden girişindeki Obalar kavşağına İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anısına 41 metre yüksekliğinde bayrak direği dikildi. Daha sonra 96 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin sembolü olacak bayrak direğinin 41 metre yükseklikte olmasının, ilçedeki 41 mahalleyi temsil ettiğini söyledi.

Bayrağın ilçenin her yerinden görülebildiğini anlatan Köleoğlu, "İlçemiz Obalar kavşağına istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü olan 27 Aralık'ta dev bayrağımızı dalgalandıracağımız 41 metrelik direğini dikmiştik. Daha sonra 96 metrekare ebadında Türk bayrağımızı göndere çektik. İlçemizin sembolü olacak Türk bayrağımızın, milletimizin kardeşliğine, barış ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:08 Kaynak: AA
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