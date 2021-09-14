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KUMLUCA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİYLE MÜCADELE - Son Dakika

KUMLUCA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİYLE MÜCADELE

14.09.2021 16:01

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Akdeniz meyve sineğine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Akdeniz meyve sineğine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakalların ihracat kapısından dönmemesi için Kumluca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı denetimler yapılıyor. Bitki Sağlığı Şubesinde görevli ziraat mühendisleri Recep Büyükkök, Fatma Okaybarut ve Deniz Bayar narenciye bahçelerindeki daha önceden konulmuş feromon tuzakları kontrol ederek, narenciye meyvelerinde Akdeniz meyve sineğinin larva bırakıp bırakmadığını kontrol ediyor.

Ziraat mühendisi Deniz Bayar, "Bahçelerimizdeki Akdeniz meyve sineği tuzaklarını kontrollerini yaptık. Feromonlarını değiştirdik. Haftalık sayımlarını yaparak meyvelerdeki vurukları kontrol ediyoruz. Henüz meyvelerimizde ben düşme gerçekleşmediğinden dolayı vuruklar oluşmadı. Bunların takibini yaparak en kısa süreçte ben düşünce o sürecin takibinde ilaçlama için ilan vereceğiz. İlanlarımızı belediye ve ziraat odası aracılığı ile duyuruyoruz" dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilerimiz bahçelerimizi geziyor. Çünkü Akdeniz meyve sineği ihracata engel olan bir şey. Bir TIR'da bir tane çıksa bile netice itibari ile ihracat olmuyor. Şu an Akdeniz meyve sineği açısından riskimiz yok. Haftada bir gün de olsa geziliyor. Tuzaklar sayılıyor. Feromon tuzakta kaç tane olduğu sayılıyor. Fakat hasada yakın bir zamanda vuruk yapıyor. Şu an zarar veremiyor. Olgunlaşması ile hasada yakın bir dönemde onu da sürekli takip ederek vatandaşlarımıza ilan edip sosyal medyadan duyurarak gerekli mücadelesini yapacağız inşallah. Bir portakal TIR'ında bir tane Akdeniz meyve sineği vurmuş portakal çıksa ihracata almıyorlar geri çeviriyorlar. Akdeniz meyve sineği vurdu diye onu ihracat kabul etmiyor. Bir tane Akdeniz meyve sineği portakal o ülkeye girdiği zaman 'Bana da bulaşır korkusuyla veya benim ülkemde de üremesini yapar' diye hiçbir ülke ihracata kabul etmiyor" diye konuştu.

KUMLUCA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİYLE MÜCADELE
KUMLUCA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİYLE MÜCADELE
KUMLUCA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİYLE MÜCADELE
KUMLUCA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİYLE MÜCADELE

Kumluca, Akdeniz, İhracat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUMLUCA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİYLE MÜCADELE - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUMLUCA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİYLE MÜCADELE - Son Dakika
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