Son Dakika Haberleri: Kumluca'da asfalt çalışması
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Kumluca'da asfalt çalışması

2 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde alt yapı çalışması tamamlanan mahallelerde hatları tamamlanan mahallelerde asfalt çalışmaları sürüyor.

Kumluca'da asfalt çalışması, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde alt yapı çalışması tamamlanan mahallelerde hatları tamamlanan mahallelerde asfalt çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar Temel Eğitim Mahallesi'nden başladı. Bu yıl 41 mahallede 30 bin metrekare asfalt dökülmesi planlanıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Nüfus yoğunluğuna göre öncelik belirledik. Beydağları da dahil olmak üzere asfaltı kalmayan mahalle bırakmamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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