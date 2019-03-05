Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Bayrak Tartışması

Kumluca'da Bayrak Tartışması

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Millet İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde Türk bayrağının olmadığı iddiaları tartışmalara sebep oldu.

Kumluca'da Bayrak Tartışması, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Millet İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde Türk bayrağının olmadığı iddiaları tartışmalara sebep oldu. AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal "Millet ittifakının SKM açılışında Türk bayrağının olmaması vicdanları sızlatmıştır" dedi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Uysal, 1 Mart Cuma günü Kavaklıkuyu Caddesi'nde gerçekleştirilen Millet İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açılış töreninde ay yıldızlı bayrağın olmamasının vicdanları sızlattığını söyledi. Millet İttifakı'nın sosyal medya üzerinden seçim koordinasyon merkezine bayrak asmanın yasak olduğunu iddia ettiklerini söyleyen Uysal, "Yasalara bakıldığında sadece SKM bürosunda ve caddelere asılan parti flamalarının arasına Türk bayraklarının yerleştirilmesinin yasak olduğu belirtilmektedir. SKM bürosu ve caddelerin süslenmesinde kullanılan parti flamalarının arasına yani bir parti flaması bir Türk bayrağı şeklinde asılmasının yasak olduğu belirtilmektedir. Yasanın hiçbir yerinde meydana toplanan kalabalığın elinde Türk bayrağının olmasına bir engel yoktur. Hiç kimse de benim vatandaşımın elinde taşıdığı Türk bayrağına karışamaz. Kimse yaptığı örtülü ve kirli ittifaklardaki pazarlığını yasalarla örtmeye kalkmasın" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:12 Kaynak: İHA

Uysal, Antalya, Kumluca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevda Demirel, Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt'a Destek Oldu Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın, Bölge Esnafını Bıktırdı

Popstar Aydan, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'u Sözleriyle Yerden Yere Vurdu Dev Turna Balığını Gören Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Birbiriyle Yarıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 13:03:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Bayrak Tartışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]