Kumluca'da çiftçiler kavunun fiyatından memnun

Kumluca ilçesinde kavun üretimi yapan çiftçiler, bu yıl fiyatlardan memnun olduklarını belirtti.

İlçede örtü altı turfanda kavun yetiştiricileri, bu yıl kavun piyasasının beklentilerinin üzerinde olmasından dolayı sezondan ümitli.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 52 bin dekar alanda örtü altı sera üretimi yapıldığını ve bu alanlardan bu yıl 5 bin dekar kadarında kavun üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti.



Kavun üretiminin genellikle ikinci üretim olarak yapıldığına işaret eden Kökçe, "Kavun üretimimiz bu yıl mevsimsel olarak biraz erken başladı. Fiyatlarımız güzel, üreticilerimiz adına fiyatlardan memnunuz. Bu tarihten sonra havaların ısınmasıyla piyasaya daha fazla ürün girer, buna bağlı olarak fiyatlardan düşme olabilir, ancak yinede fiyatlardan memnunuz." dedi.

Ocak ayında toprağa dikilen kavun fidelerinden nisan başında hasada başladıklarını belirten kavun üreticisi Mevlüt Korkmaz, serasında ikinci üretim olarak kavun fidesi diktiğini ve ilk hasat kavunlarının kilosunu ortalama 8 liradan satışa sunduğunu söyledi.

Bir dekar kavun serasından sezonda 6 ile 10 ton arasında ürün hasat edilebildiğini anlatan Korkmaz, "Sezon boyunca ortalama fiyatların 4 ile 7 lira arasında olacağını ümit ediyoruz. Böyle olursa üreticiler olarak ürettiğimiz üründen hak ettiğimiz kazancı elde edebiliriz. Bu yıl havaların serin geçmesi piyasada fiyatların iyi olmasını sağladı. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız." diye konuştu.