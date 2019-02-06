Kumluca'da Çiftçilere Destek Toplantısı
18 dakika önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan hortum ve etkili yağış nedeniyle zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlarla ilgili olarak Kumluca Ziraat Odası ile ilçedeki banka müdürleri bir araya geldi.
Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde yaşanan hortum ve etkili yağış nedeniyle zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlarla ilgili olarak Kumluca Ziraat Odası ile ilçedeki banka müdürleri bir araya geldi.
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Tevfik Kökçe, ilçede yaşanan afet sonrası özellikle TARSİM Sigortası yaptırmayan çiftçilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Çiftçilere yapılacak destek ve yardımlar konusunda bankalara büyük görev düştüğünü ifade eden Kökçe, "24 ve 26 Ocak
'ta yaşadığımız hortum felaketi nedeniyle çok sayıda üreticimiz zarar gördü. TARSİM Sigortası olmayan afetzedelerimize ne kadar yardımcı olabileceğimizi konuşmak için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz." dedi.
Kökçe, çiftçilere TARSİM Sigortası yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.
Banka müdürlerince de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinden hasar tespit tutanağı getiren çiftçilere belli bir miktar destek sağlandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:08 Kaynak: AA
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