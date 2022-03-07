Kumluca'da çocuklar için pizza etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kumluca'da çocuklar için pizza etkinliği düzenlendi

07.03.2022 10:11
Kumluca'da çocuklar için pizza etkinliği düzenlendi

Kumluca ilçesinde Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifince (UMESKO) organize edilen etkinlikte, 700 çocuğa pizza ikramında bulunuldu.

Kumluca ilçesinde Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifince (UMESKO) organize edilen etkinlikte, 700 çocuğa pizza ikramında bulunuldu.

Merkezi Kumluca'da bulunan UMESKO'nun başkanı Sebile Şavkar, ilçede yaşayan ve imkansızlıklar nedeniyle hiç pizza yememiş çocuklar için düzenledikleri etkinliğe katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Pizza yeme etkinliği için öncede mahallelerde çocukların tespitini yaptıklarını ifade eden Şavkar, "Kooperatifimiz gönüllüleriyle belirlediğimiz ailelerin evlerindeki çocuklarımıza en kısa sürede ve pizzalarını sıcak olarak ulaştırmaya çalıştık. Pizzaların tadına bakan çocuklarımızın yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. Çok güzel bir etkinlik oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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Kumluca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumluca'da çocuklar için pizza etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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