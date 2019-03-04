Kumluca'da Denizde Hortum
1 saat önce
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde denizde oluşan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde denizde oluşan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Yalı mevkisinde saat 16.00 sıralarında denizde hortum meydana geldi. Açıkta oluşan hortum bir süre su yüzeyinde ilerledi. Hortum karaya çıkmadan gözden kaybolurken, bölgede kısa süreli korkuya neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:57 Kaynak: DHA
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