Kumluca'da Denizde Hortum

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde denizde oluşan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde denizde oluşan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.



Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Yalı mevkisinde saat 16.00 sıralarında denizde hortum meydana geldi. Açıkta oluşan hortum bir süre su yüzeyinde ilerledi. Hortum karaya çıkmadan gözden kaybolurken, bölgede kısa süreli korkuya neden oldu.



- Antalya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

ABD'yi Vuran Hortum Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi

Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu

Polis Memuruna Kurşun Yağdıran Şüpheliler, Barda Eğlenirken Yakalandı

Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler