Son dakika! Kumluca'da depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi'nde sera malzemeleri, zirai ilaç ve gübrelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Resiller mevkisinde Ramazan Ordulu'ya ait içerisinde plastik sera malzemeleri, zirai ilaç ve gübre bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, önce iş yeri sahipleri ve vatandaşlar müdahale ederken, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saatlik bir çalışmayla söndürüldü.

Depoda zirai ilaç ve gübre bulunması nedeniyle yangına müdahale eden ekiplerin olumsuz etkilenebilecekleri düşüncesiyle olay yerinde ambulans hazır bekletildi.

Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.