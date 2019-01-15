Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Dev Dalgalar Sahili Dövdü

Kumluca'da Dev Dalgalar Sahili Dövdü

1 saat önce

- Kumluca'da dev dalgalar sahili dövdü Dalga öz çekiminde ıslandılarANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

- Kumluca'da dev dalgalar sahili dövdü
Dalga öz çekiminde ıslandılar

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Dev dalgalar Kumluca- Finike Karayoluna dayandı. Dev dalgaları çekmek isterken ıslananlar an be an kameralara yansıdı.
Kumluca'da sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan fırtına nedeniyle bazı seraların plastikleri zarar gördü. Onlarca dönüm portakal bahçeleri de su altında kaldı. Aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle ani su baskınlarının oluşmadığı belirtildi. Öte yandan fırtına nedeniyle Kumluca Sebze ve Meyve Hali'nin çatısı kısmen çöktü. İki tırda maddi hasar meydana geldi.İlçedeki dereler de aşırı yağış nedeniyle taştı.
Rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar Kumluca sahilini kapladı. Dalgaların Kumluca-Finike Karayoluna yaklaştığı görüldü. Finike Hasyurt yolunda dalgalar yola kadar uzandı. Sahile vuran dalgalarla fotoğraf çektirmek isterken ıslananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Finike, Antalya, Dalgalar, Kumluca, 3. Sayfa
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