Kumluca'da Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumluca'da Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı açıldı - Son Dakika

Kumluca'da Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı açıldı

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı (Domatexpo) ziyaretçilere açıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı (Domatexpo) ziyaretçilere açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Hal Kompleksi'ndeki fuarın açılışına katılan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, burada yaptığı konuşmada, Türk tarımının gelişmesine yönelik yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti iktidarında çiftçilere önemli destekler sağlandığını vurgulayan Uslu, bu desteklerin devam edeceğini bildirdi.

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun da sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda bu tür fuarların önemli olduğunu belirtti. Kumluca'daki tarımsal üretimin hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret eden Uzun, ilçenin üretim konusunda da dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Fuarın açılışına CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş ve Ziraat Odası Başkanı Tevfik Kökçe de katıldı.

Yaklaşık 40 firmanın katıldığı fuar, 3 gün sürecek.

Kumluca'da Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:49 Kaynak: AA
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