Kumluca'da düzenlenen futsal şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumluca'da düzenlenen futsal şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Kumluca'da düzenlenen futsal şampiyonası sona erdi

7 saat önce

Kumluca ilçesinde düzenlenen okullar arası futsal şampiyonası sona erdi.

Kumluca'da düzenlenen futsal şampiyonası sona erdi, System.String[]

Kumluca ilçesinde düzenlenen okullar arası futsal şampiyonası sona erdi.

Genlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğünce organize edilen okullar arası futsal şampiyonası, final maçı ve ödül töreniyle sona erdi.

İlçe genelinde 26 okul takımının katıldığı ve 15 gün süren şampiyonada yaklaşık 300 öğrenci mücadele etti.

Turnuvada yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorilerinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu, küçük erkeklerde Sınav Koleji ve küçük kızlarda ise Ziya Gökalp Yatılı Bölge İlkokulu birinci oldu.

Dereceye giren takım ve sporculara törenle kupa ve madalyaları verildi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Erol Koca, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak
Bilinmeyen numaralar hizmeti veren şirketlerin geliri 587 milyon lirayı geçti İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım

Son Dakika Haberleri
17:58 Muğla ressam ve heykeltıraş rıfat koçak toprağa verildi - Son Dakika
17:58 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "İnsanlar hakarete uğradığında sesimizi yükseltmemiz lazım" - Son Dakika
17:56 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:56 Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
17:52 Sivas Adliyesi Seri Muhakeme Bürosunda ilk dava görüldü - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:58:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kumluca'da düzenlenen futsal şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]