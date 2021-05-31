Kumluca'da düzenlenen satranç turnuvası başladı - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Satranç Meslek Liselilerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında organize edilen satranç turnuvası başladı.

Batı Antalya'dan 11 okulu temsil eden öğrenciler, müsabakaların organize edildiği Kumluca Uygulama Oteli Bahçesinde bir araya geldi.

Açılış töreninde konuşan Antalya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Satranç Meslek Liselerimizle Buluşuyor" sloganıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın organize ettiği turnuvaların satranç sporu için farkındalık oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Bu projesinin aynı zamanda bakanlığın meslek liselerine verdiği değeri de gösterdiğini aktaran Er, "Biz, 'Mesleki eğitim meselesi, memleket meselesi' sloganıyla yola çıkılan bu güzel yürüyüşte Antalya ili olarak güzel işler yapma gayreti içerisindeyiz. Burada aynı zamanda bir satranç turnuvası yok, bir sosyalleşme projesi de var." ifadesini kullandı.

Turnuvanın açılış törenine, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile çevre ilçelerin Milli Eğitim müdürleri, öğrenci ve veliler de katıldı.