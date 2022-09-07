İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir sorunsuz, herhangi bir aksaklığa mahal vermeden bir eğitim ve öğretim sezonunu geçirmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kumluca'da eğitim öğretim yılı öncesi servis şoförleri bilgilendirildi - Son Dakika

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