Son Dakika Haberleri: Kumluca'da "Engelsiz" Park Açılışı Yapıldı

Kumluca'da "Engelsiz" Park Açılışı Yapıldı

38 dakika önce

Kumluca Belediyesi tarafından yaptırılan "15 Temmuz Gazileri Engelsiz Park" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kumluca'da
Kumluca Belediyesi tarafından yaptırılan "15 Temmuz Gazileri Engelsiz Park" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yeni Mahalle'de '15 Temmuz Gazileri Engelsiz Park" açılış törenine Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, daire amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Uzun, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andığını, gazilerine de sağlıklı uzun ömürler dilediğini belirtti.

Belediye Başkanı Göven de daha önce engelli öğrencilerin aileleriyle bir araya geldiklerinde karar aldıkları parkın yapımına başladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Hacı Kahraman tarafından yapılan açılış duayla parkın açılışı gerçekleştirildi. Törende ayrıca Sarıcasu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından şarkılar seslendirildi, özel bir okulda eğitim gören görme engelli Berrin Karakaş türkü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:30 Kaynak: AA

Kumluca Belediyesi, Kumluca, Güncel
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