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Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2) - Son Dakika

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)

31.12.2021 10:51

KUMLUCA'DA EV VE SERALARI SU BASTIRekor yağışın düştüğü Antalya'da dün gece etkili olan aşırı yağışın bıraktığı izler, gün ağarınca ortaya çıktı.

KUMLUCA'DA EV VE SERALARI SU BASTI

Rekor yağışın düştüğü Antalya'da dün gece etkili olan aşırı yağışın bıraktığı izler, gün ağarınca ortaya çıktı. Kumluca ilçesinde domates, biber, salatalık, patlıcan ekili yaklaşık 2 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı, milyonlarca liralık hasar oluştu. Özellikle dere yataklarının yakınındaki bazı ev ve seralarda su baskınları yaşandı. Yağışın etkisini yitirmesiyle su seviyesi azalırken, üreticiler motopomp ile suyu tahliye ediyor.

'2 BİN DÖNÜM SERAMIZ SU ALTINDA'Yağışın dün gece çok etkili olduğunu söyleyen Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce "Akşam toprağın suya doymasıyla taşan dereler nedeniyle yaklaşık 2 bin dönüm seramızı su bastı. Gece tüm birimler çalıştı. İlçemizin içerisindeki 3 derenin yükselmesi nedeniyle çiftçimiz ciddi zarar gördü. 24 saattir ayaktayız. Çiftçilerimizin bazılarının da evlerini su bastı. Girdilerimiz zaten çok arttı. Ciddi bir maddi kaybımız var. Su basan bazı seralarımızda hasat nisan, mayıs aylarında yapılacaktı. Hortum veya dolu olmadığı için şükrediyoruz" dedi.'600 BİN LİRA ZARARIM VAR'Serası su altında kalan İbrahim Şakalı, "8 dönüm seramda biber üretiyorum. Gece saatlerinde su seviyesi seramdaki biber fidelerinin tepesine kadar ulaştı. Yağış azalınca su seviyesi de düştü. Sadece benim seramda 600 bin lira zarar var" diye konuştu.Kumluca'da 8 dönüm serada biber yetiştiren çiftçi Tolgahan Çakıcı ise, "Seramın kenarındaki kanal taşınca biberlerimin bir kısmı suda etkilendi. Zararımın artmaması için müdahale ettim. Ucuz atlattığıma seviniyorum" ifadelerini kullandı.

Domates yetiştiricisi Muhammet Bircan da, "Allah'tan gelen bir şey. Dünü ve geceyi ayakta geçirdik. Çok şükür beklediğimiz felaket olmadı. Ürünlerimde çok az hasar var. Çok ucuz atlattık" dedi.


Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2)
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Domates, Antalya, Kumluca, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (2) - Son Dakika
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