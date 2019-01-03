Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Ev Yangını

Kumluca'da Ev Yangını

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Kumluca'nın Erentepe Mahallesi'nde Haneri Durman'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken ev kullanılmaz hale geldi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:15 Kaynak: İHA

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