Kumluca'da Ev Yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, dün gece Kumluca'nın Erentepe Mahallesi'nde Haneri Durman'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken ev kullanılmaz hale geldi. - ANTALYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a Kiraladığı Orkan Çınar, Geri Dönüyor

İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor

Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu

Şenol Güneş'e Havalimanında Protesto Şoku: Hırsız Burak