Kumluca'da ev yangını
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Kumluca ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kumluca Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:24 Kaynak: AA
ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Bağlık Mahallesi Özdemir Sokak'ta Ahmet Kolak'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin evde olmadığı sırada çıkan yangına önce komşular, daha sonra olay yerine çağrılan Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Evde kiracı olarak kalan ailenin yaz tatili için memleketleri Fethiye
'ye gittiği belirtildi.
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