Kumluca'da ev yangını - Son Dakika

Kumluca'da ev yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yenikışla Mahallesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yenikışla Mahallesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Kumluca ilçesine bağlı Yenikışla Mahallesinde saat 12.00'de meydana gelen yangında, cennet Yıldırım adlı yaşlı bir kadındın oturduğu ev kullanamaz hale geldi. Mahallenin yakınlarında otluk alanda başlayan yangın bir anda evin etrafını sardı. Yangına ilk müdahaleyi Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman yangın Ekipleri yaptı. Yangının mahalledeki diğer evlere ve ormana sıçramamsı için orman söndürme helikopteri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimine bağlı ekipler de yangını söndürmek için yangın alanına yönlendirildi. Yangın diğer evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yenikışla Mahalle sakinlerinden Turgut Uysal, "Yangın mahallemize yakın bir noktadaki otluk alanından başladı. Cennet Yıldırım adlı yaşlı kadının evine kadar geldi. Yangına ilk önce Orman Yangın Söndürme ekipleri müdahale etti. Ardından yangın söndürme helikopteri geldi. Daha sonra itfaiye ekipleri de geldi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu diğer evlere geçmeden söndürüldü. Çok korktuk. Can kaybımız yok. Bir evimiz yandı ama buna da şükür" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:27 Kaynak: İHA
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