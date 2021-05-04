Kumluca'da ev yangını - Son Dakika

Kumluca ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında, ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Temel Eğitim Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Mustafa Gençdoğan'a ait gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık yarın saat süren çalışma sonunda söndürülen yangında gecekondu ve içindeki eşyalar tamamen yanarken, yangın sırasında evde bulunan Mustafa Gençdoğan'ın eşi Aysel Gençdoğan (70) Serkan Gençdoğan (37) ve Yiğit Gençdoğan yangından yara almadan kurtuldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.