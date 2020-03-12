Kumluca'da evlerden 17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da evlerden 17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kumluca'da evlerden 17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kumluca'da evlerden 17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı İki ayrı daireden 17 bin TL'lik ziynet eşyası çalıp kameraları görünce yüzlerini kapattılar 3'ü kadın 5 şüphelinin Kumluca ilçesinde girdikleri iki evden 17 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları...

Kumluca'da evlerden 17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı

İki ayrı daireden 17 bin TL'lik ziynet eşyası çalıp kameraları görünce yüzlerini kapattılar

3'ü kadın 5 şüphelinin Kumluca ilçesinde girdikleri iki evden 17 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kilitli olmayan kapı kilit dilini düşürmek suretiyle meydana gelen hırsızlık olaylarını önlemek için çalışmalarını arttırdı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içinde şüpheli şahısların kullandığı 07 AIL 644 plaka sayılı otomobil belirlendi.

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında, araçta bulunan K.G.'nin "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından arandığının tespit edilmesi üzerine araçta bulunan S.A, C.B, K.A. ve T.A. gözaltına alındı. Araçta kapı kilit dilini düşürmede kullanılan iki plastik aparat ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.

Şüphelilerin daha önce hırsızlık olayına karışıp karışmadıklarının tespiti için güvenlik kameralarında yapılan incelemede şüphelilerin Kumluca ilçesinde iki ayrı evde 17 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin olay anında kullandıkları kıyafet poşetleri de araçta ele geçirildi. 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Kumluca'da evlerden 17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı

Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 01:16:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kumluca'da evlerden 17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]