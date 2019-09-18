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Kumluca'da fetö operasyonu: 6 gözaltı

1 saat önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kumluca'da fetö operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir olan bankaya talimatla para yatırarak, örgüte destek olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Kumluca sulh ceza hakimliğince haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheli, dün akşam ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:38 Kaynak: DHA
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