Kumluca'da geleceğin motokrosçuları için eğitim düzenlendi - Son Dakika

Kumluca ilçesinde geleceğin motokrosçularını yetiştirmek amacıyla eğitime başlandı.

Beykonak Mahallesi'ndeki motokros yarış pistinde tören düzenlendi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaptığı konuşmada, ilçede düzenlenen motokros ve enduro yarışlarının yoğun ilgi gördüğünü hatırlattı.

Köleoğlu, söz konusu motokros pistinin Avrupa standartlarında olmasından dolayı yarışların ilgi çektiğini söyledi.

Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Bülent Dönmez de geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarışların yapılamadığını, bu yıl Türkiye'de ilk organizasyonun Edirne'de yapılacağını, ekimdeki 5. ayak yarışının Kumluca'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından aileleri ve eğitmenler tarafından dizlik, dirseklik ve kaskları takılan küçük yarışmacılar, motorlarla eğitime başladı.