Kumluca'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüz koruyucu siperlik dağıttı - Son Dakika

Kumluca ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında esnafa ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde vatandaşlara yüz koruyucu siperlik dağıtımı yaptı.

Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde gençlik liderleri ve gönüllüler tarafından üretilen koruyucu siperlik maskelerin üretimi devam ediyor.

Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde üretilen koruyucu maskeler Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü görevlilerince kurum, kuruluş, işletme ve kamuya açık alanda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kumluca Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, yaptığı açıklamada, devletin salgının yayılma hızının önüne geçilmesi noktasında tüm kurumlarıyla seferber olduğunu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezi üyelerinin de üzerilerine düşen görevi yaptığını söyledi.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi üyeleri tarafından üretilen koruyucu siperlik maskeleri halka ücretsiz olarak dağıttıklarını ifade eden Koca, "Bu salgın sadece ülkemiz değil, tüm dünyanın mücadele ettiği bir salgındır. Bu mücadelede toplumumuzun her bir ferdine büyük görevler düşüyor. Hepimiz üzerimize düşen görevi yaparsak, bu salgını en kısa sürede kontrol altına alır, bu sıkıntılı günlerden çok kısa sürede kurtuluruz. Emeği geçen tüm gençlik merkezi üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.