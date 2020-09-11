Kumluca'da güz sezonu domates dikimleri başladı - Son Dakika

Örtü altı sebze üretiminin önemli merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde, erken güz dönemi fide dikimlerine başlandı.

İlçede yılda 55 bin dekar alanda yapılan üretimin ilk fideleri toprakla buluştu. Çiftçiler, diktikleri fideleri çeşitlerine göre 2,5 ay sonra ürün hasat etmeye başlayacak.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kumluca ve yöresinde yeni sezon örtü altı sebze üretimi için çiftçilerin erken güzlük domates fidelerini toprakla buluşturmaya başladıklarını söyledi.

Bir ay sonrası baharlık ve sezonluk fidelerin dikimlerinin yapılacağını ifade eden Kökce, "İlçemizde ortalama 55 bin dönüm alanda örtü altı sera üretimi yapılmakta. Bu yıl tahminimiz seralarımızın yüzde 65'inde domates üretimi yapılacak. Yaklaşık 10 gündür çiftçilerimiz güzlük fide dikimlerini yapıyorlar, yaklaşık bir ay sonrası sezonluk fidelerimiz dikilecek." diye konuştu.

Kökce, domates dışında biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi ürünlerinde üretiminin yapıldığını kaydetti.