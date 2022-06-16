Kumluca'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Kumluca Merkez Eski Camisi'nde gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, daire amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Çoban, salgın nedeniyle iki yıl yapılamayan hac ibadeti için bu yıl kutsal topraklara hacı adaylarını gönderiyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hac ibadetinin imkanı olan Müslümanlara farz olduğunu hatırlatan Çoban, "İnşallah sizler bu ibadeti yapacak şanslı kişilerdensiniz. Allah ibadetlerinizi kabul eylesin. Hac ibadeti süresince, bol bol dua edin, görevlilerimizin uyarılarına dikkatlice uyun. Sağlıklı bir şekilde ibadetinizi tamamlayarak ülkemize, ailelerinize kavuşmanızı diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından hacı adayları için dua edildi.

Kumluca'dan bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ve özel tur şirketleriyle 40 hacı adayının kutsal topraklara gideceği öğrenildi.