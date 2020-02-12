Kumluca'da heyelanın kapattığı yol açılıyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da heyelan nedeniyle kapanan Kuzca-Büyükalan Mahalleleri arasındaki grup yolunda bakım onarım çalışması yapıyor.



Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kumluca'ya bağlı Kuzca-Büyükalan mahalleleri arasındaki 11 kilometrelik bağlantı yolunda heyelan nedeniyle çöken yerlerin bakım ve onarım çalışmasını yürütüyor. Yetkililer, yolun alt kısmından geçen Alakır çayının kış aylarında yoğun akışından dolayı yolda kayma meydana geldiğini ifade etti. Vatandaşların mağdur olmaması için ekipler, iş makineleriyle yolda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Yoldaki toprak ve taşlar kaldırılıyor, bozulan bölümlere bakım ve onarım yapılıyor. - ANTALYA