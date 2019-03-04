Kumluca'da Hortum
1 saat önce
- Kumluca ilçesi Yapraklı bölgesinde denizde çıkan hortumun görüntüsü ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesi Yapraklı bölgesinde denizde çıkan ve maddi hasara yol açmayan hortum bir vatandaş tarafından görüntülendi.
- Kumluca
ilçesi Yapraklı
bölgesinde denizde çıkan hortumun görüntüsü ANTALYA - Antalya
'nın Kumluca ilçesi Yapraklı bölgesinde denizde çıkan ve maddi hasara yol açmayan hortum bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:38 Kaynak: AA
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