Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Hortum

Kumluca'da Hortum

1 saat önce

- Kumluca ilçesi Yapraklı bölgesinde denizde çıkan hortumun görüntüsü ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesi Yapraklı bölgesinde denizde çıkan ve maddi hasara yol açmayan hortum bir vatandaş tarafından görüntülendi.

- Kumluca ilçesi Yapraklı bölgesinde denizde çıkan hortumun görüntüsü ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesi Yapraklı bölgesinde denizde çıkan ve maddi hasara yol açmayan hortum bir vatandaş tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:38 Kaynak: AA

Antalya, Yapraklı, Kumluca, Güncel
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