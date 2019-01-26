Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Hortum: 5 Yaralı

Kumluca'da Hortum: 5 Yaralı

1 saat önce

- Hortumun zarar verdiği seralardan görüntüler ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı.

- Hortumun zarar verdiği seralardan görüntüler ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı. Hortum, sera ve tarım alanlarına da zarar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:17 Kaynak: AA

Antalya, Kumluca, Güncel
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