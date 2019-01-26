Kumluca'da Hortum: 5 Yaralı
1 saat önce
- Hortumun zarar verdiği seralardan görüntüler ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı.
- Hortumun zarar verdiği seralardan görüntüler ANTALYA - Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı. Hortum, sera ve tarım alanlarına da zarar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:17 Kaynak: AA
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