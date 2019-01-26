Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Hortum: 5 Yaralı (2) - Yeniden

Kumluca'da Hortum: 5 Yaralı (2) - Yeniden

53 dakika önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum, tarım alanları ve seraları vurdu.

Kumluca'da Hortum: 5 Yaralı (2) - Yeniden, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum, tarım alanları ve seraları vurdu. Hortumun savurduğu konteynerdeki Suriyeli anne, baba ve 3 çocuğu yaralandı.

Kumluca' ilçesinin Salur Mahallesi'nde bugün saat 07.30 sıralarında şiddetli yağış sonrası hortum çıktı. Bölgedeki seralar ve tarım alanlarını vuran hortum, maddi zarara yol açtı. Hortum, tarım işçisi Suriyeli anne ve babayla 3 çocuğunun bulunduğu konteyneri de savurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 5 kişilik aile, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:08 Kaynak: DHA

Sabah, Antalya, Kumluca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'yı Yeniden Hortum Felaketi Vurdu: 3'ü Çocuk, 5 Kişi Yaralandı Hortum Felaketinin Yaşandığı Antalya'da Hayat Durdu! İşte İlk Görüntüler

Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek Son Dakika! Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 11:01:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Hortum: 5 Yaralı (2) - Yeniden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]