Kumluca'da Hortum: 5 Yaralı (2) - Yeniden
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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum, tarım alanları ve seraları vurdu.
ANTALYA'nın Kumluca
ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum, tarım alanları ve seraları vurdu. Hortumun savurduğu konteynerdeki Suriyeli anne, baba ve 3 çocuğu yaralandı.
Kumluca' ilçesinin Salur
Mahallesi'nde bugün saat 07.30 sıralarında şiddetli yağış sonrası hortum çıktı. Bölgedeki seralar ve tarım alanlarını vuran hortum, maddi zarara yol açtı. Hortum, tarım işçisi Suriyeli anne ve babayla 3 çocuğunun bulunduğu konteyneri de savurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 5 kişilik aile, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:08 Kaynak: DHA
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