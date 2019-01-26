Kumluca'da Hortum: 5 Yaralı (5)
1 saat önce
ÖNCEKİ GÜNKÜ HORTUM ANI KAMERADAAntalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum, Kumluca Belediyesi 50'nci Yıl Kültür Merkezi'ndeki güvenlik kameralarına yansıdı.
ÖNCEKİ GÜNKÜ HORTUM ANI KAMERADA Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum, Kumluca Belediyesi
50'nci Yıl Kültür Merkezi'ndeki güvenlik kameralarına yansıdı. Hortumun şiddetini ortaya koyan görüntülerde, hızla ilerleyen hortumun önüne gelen her şeyi yıkıp, dağıttığı görülüyor. Görüntülerde hortum geldiği sırada araçlarına binerek uzaklaşan bazı kişilerin, son anda kurtuldukları da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:44 Kaynak: DHA
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