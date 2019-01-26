Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Hortum: 5 Yaralı (5)

Kumluca'da Hortum: 5 Yaralı (5)

1 saat önce

ÖNCEKİ GÜNKÜ HORTUM ANI KAMERADAAntalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum, Kumluca Belediyesi 50'nci Yıl Kültür Merkezi'ndeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kumluca'da Hortum: 5 Yaralı (5), System.String[]
ÖNCEKİ GÜNKÜ HORTUM ANI KAMERADA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum, Kumluca Belediyesi 50'nci Yıl Kültür Merkezi'ndeki güvenlik kameralarına yansıdı. Hortumun şiddetini ortaya koyan görüntülerde, hızla ilerleyen hortumun önüne gelen her şeyi yıkıp, dağıttığı görülüyor. Görüntülerde hortum geldiği sırada araçlarına binerek uzaklaşan bazı kişilerin, son anda kurtuldukları da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

Kumluca Belediyesi, Kumluca, Güncel
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