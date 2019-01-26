Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Hortum Çıktı, Yaralılar Var (1)

Kumluca'da Hortum Çıktı, Yaralılar Var (1)

32 dakika önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi.

Kumluca'da Hortum Çıktı, Yaralılar Var (1), System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle seralarda çalışan bazı işçilerin yaralandığı kaydedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:45 Kaynak: DHA

Antalya, Kumluca, Güncel
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