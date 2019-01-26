Kumluca'da Hortum Çıktı, Yaralılar Var (1)
32 dakika önce
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi.
ANTALYA'nın Kumluca
ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle seralarda çalışan bazı işçilerin yaralandığı kaydedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:45 Kaynak: DHA
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