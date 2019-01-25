Kumluca'da Hortum Taş Üstünde Taş Bırakmadı
3 saat önce
Antalya'nın Kumluca ilçesi Kum Mahallesi'nde denizden çıkan hortumun verdiği zarar bugün daha net ortaya çıktı.
Antalya
'nın Kumluca
ilçesi Kum Mahallesi'nde denizden çıkan hortumun verdiği zarar bugün daha net ortaya çıktı.
Kumluca ilçesinde hortum önce Karşıyaka
Mahallesi'nde, Camkırığı Camii'nin minaresini yıktı. Ardından sera ve portakal bahçeleri ve bazı evlerde hasara neden oldu. Ardından Kumluca Belediyesi
50. Yıl Sosyal ve Kültür Tesislerine ulaşan hortum belediyeye ait kale kule tesisleri ve sinema salonunda zarara sebep oldu. Sosyal tesislerdeki ağaçları yerinden söken hortum sinemanın çatısında da büyük tahribata neden oldu. Tesislerin bitişiğindeki Karatepe
Stadını yıktı.
Hortum, narenciye ve Kaspaçayırı Mahallerinde etkili olduktan sonra dağlık alanda etkisini kaybetti. Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
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