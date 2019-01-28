Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Hortumun Ardından Seraların Tamiratı Başladı

Kumluca'da Hortumun Ardından Seraların Tamiratı Başladı

8 dakika önce

Kumluca'da yaşanan hortum felaketlerinin ardından vatandaşlar enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Kumluca'da Hortumun Ardından Seraların Tamiratı Başladı, System.String[]
Kumluca'da yaşanan hortum felaketlerinin ardından vatandaşlar enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Kendi imkanlarıyla zararları belli bir noktaya kadar yapabileceklerini belirten vatandaşlar, devlet yardım etmezse seraları ayağa kaldırmanın zor olacağını belirttiler.

Geçtiğimiz perşembe günü sabahına şiddetli fırtına ve hortumla uyanan Kumluca ilçesinde çiftçinin seralarını tamir çalışmaları başladı. Yağmur sebebiyle seralarının içi çamur haline gelen ve önceki gün kurtarabildikleri ürünleri toplayan üreticiler, şimdi de yerle bir olan seralarını yeniden ayağa kaldırmanın telaşına düştü. Hasat öncesi hazırlıksız yakalandıkları hortum sebebiyle neye uğradıklarını şaşıran üreticiler seraların devletten destek bekliyor.

Üretici Mustafa Takak, kendi imkanları ile çiftçinin bu yükün altından kalkmasının zor olduğunu ve artan maliyetlerin her şeyi gösterdiğini söyledi" dedi

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise vatandaşların enkaz kaldırma çalışmalarına başladığını belirterek "Yalnız burada devletimizin desteği çok önemli. Verecek olduğu krediler çok önemli. Kredilerimizin açılmasını çok rica ediyoruz. Vatandaş devlet hep birlikte el ele seralarımızı baharlık üretime yetiştireceğiz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:15 Kaynak: İHA

Kumluca, 3. Sayfa
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