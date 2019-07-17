Son Dakika Haberleri: Kumluca'da içme suyu hattında boru patladı, üç mahalle susuz kaldı
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Kumluca'da içme suyu hattında boru patladı, üç mahalle susuz kaldı

2 saat önce

Kumluca İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde ana şebeke su boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle Mavikent, Beykonak ve Adrasan Mahallelerine gece boyu su verilemedi.

Kumluca'da içme suyu hattında boru patladı, üç mahalle susuz kaldı, System.String[]
Kumluca İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde ana şebeke su boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle Mavikent, Beykonak ve Adrasan Mahallelerine gece boyu su verilemedi. Ekiplerin çalışması sonucu arıza sabaha karşı gideridi.

Karaağaç kaynağından gelip Mavikent, Beykonak ve Adrasan Mahallelerini besleyen ana şebeke su boru hattında meydana gelen patlak nedeniyle dün gece boyunca üç mahalle susuz kaldı. Karşıyaka Mahallesi, Gücük mevkiinde, Akkoyunlu Petrol istasyonu karşısındaki hatta yaşanan arıza sebebiyle yolu kaplayan su Mavikent yolunda da aşınmaya neden oldu. ASAT, özellikle Turizm Merkezleri Karaöz ve Adrasan'daki turistlerin su kesintisi yüzünden mağdur olmaması için gece boyunca çalışarak arızanın giderilmesi için çaba harcadı. Hattaki patlak, sabaha karşı tamir edilip bölgeye yeniden su verilmeye başlandı. - ANTALYA
Mavikent, Adrasan, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:19 Kaynak: İHA
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