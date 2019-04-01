Son Dakika Haberleri: Kumluca'da İlk Defa İki Kadın Muhtar Birden Seçildi

Kumluca'da İlk Defa İki Kadın Muhtar Birden Seçildi

3 dakika önce

Antalya'nın Kumluca İlçesinde tarihte ilk defa kadın muhtarlar görev yapacak.

Kumluca'da İlk Defa İki Kadın Muhtar Birden Seçildi, System.String[]
Antalya'nın Kumluca İlçesinde tarihte ilk defa kadın muhtarlar görev yapacak.

Kumluca İlçesine bağlı Altınyaka ve Ortaköy Mahallelerini 5 yıl kadınlar yönetecek. Altınyaka Mahallesinde Havva Karakuş, Ortaköy Mahallesinde ise Halime Kaya muhtar oldu. 2 Çocuk annesi Havva Karakuş 126 oy alırken, Rakibi Cahit Önder ise 45 oyda kaldı. Toplam 173 oydan 2'si de geçersiz sayıldı.

Ortaköy Mahallesinde ise Halime Kaya rakibi Ahmet Sarıkayalı'ya 19 oy fark attı. 2 çocuk annesi Halime Kaya (35) kullanılan 352 oyun 183 ünü aldı. Mevcut Muhtar Ahmet Sarıkayalı ise 164 oy aldı. Ortaköy'de 5 oy da geçersiz sayıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:12 Kaynak: İHA

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