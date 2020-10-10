Kumluca'da ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kumluca'da ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi

10.10.2020 10:13
Kumluca'da ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca Ziraat Odası Zeytinyağı Fabrikası'nda sezonun ilk zeytinyağı sıkımını gerçekleştirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca Ziraat Odası Zeytinyağı Fabrikası'nda sezonun ilk zeytinyağı sıkımını gerçekleştirdi. Yazıcı, "İnşallah Antalya'da tarımda çok önemli bir yere sahip Kumluca'mızda, zeytinyağı üretiminde markalaşma yoluna gidebiliriz." dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kapasitesi genişletilen ve 24 saatte 120 ton zeytini sıkabilecek kapasiteye ulaşan Ziraat Odası Zeytinyağı Sıkma Ünitesi'nin açılışını gerçekleştiren Vali Ersin Yazıcı, sezonun ilk zeytinyağını sıkımını gerçekleştirdi. Açılış törenine Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ve üreticiler katıldı.

"Üretimde ilk hedef kalite"

Tarım üretiminin hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hem de ülkenin kendi kendine yetebilmesi için önem taşıdığını belirten Vali Yazıcı; "Ülkemizde tarım üretimi son yıllarda başarılı bir grafik çiziyor. Tarım üretimindeki bu artış daha da büyüyecek inşallah. Antalya'mız tarımda ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bir şehir. Bunu kaliteli ürün ve üretim miktarlarından görebilmekteyiz. Çok değerli bir tarım ürünü olan ve aynı zamanda bir Akdeniz meyvesi olan zeytinin, Türkiye'nin 28 şehrinde üretimi yapılmaktadır. Ayrıca ülke ekonomisine büyük katkısı olan ve kanunlarla koruma altında bulunan zeytin ağaçlarımızın miktarında son 15 yılda büyük artış oldu. Bu oldukça sevindirici bir gelişmedir. Zeytinyağı üretiminde Dünya pazarlarında İtalya ve İspanya, zeytinyağı üretimini bizden çok daha ucuza imal ettiği için rekabet etmekte zorlanıyoruz. Bizim dünya pazarındaki yerimizi zirveye çıkarmamız; nitelikli, farklı, her noktasıyla özel bir zeytinyağı üretmemize bağlı. Üretirken her zaman en kaliteli ürünü üretmeye çalışmalıyız." dedi.

"Bölgenin tanınırlığı için ürünleri doğru pazarlamalıyız"

Ülkemizin her bölgesinde farklı lezzette ürünler yetiştiğine vurgu yapan Vali Yazıcı, "Biz bunu doğru değerlendirip, zeytinyağımızı bölgemize özel kılabilir, ticari değerini arttırabiliriz. İnşallah Antalya'da tarımda çok önemli bir yere sahip Kumluca'mızda, zeytinyağı üretiminde markalaşma yoluna gidebiliriz. Bunu yapabilirsek hem ürünümüzü daha iyi pazarlayabiliriz hem de diğer ülkelerle çok daha iyi rekabet edebiliriz. Ticaret ve Sanayi Odamızın yapmış olduğu bu zeytinyağı sıkım tesisinin kapasite artırımı inşallah bizim için milat olur. Umuyorum ki tesisle birlikte bölge zeytinyağı markalaşır. Böylece hem Kumluca'mızı dünyaya tanıtırız hem de daha yeni tesislerin açılmasına vesile oluruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kardeş ülke Azerbaycan için dua edildi. Kurdele kesme töreninin ardından kapasitesi artırılan fabrikanın açılışı yapılarak, zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kumluca'da ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi
Kumluca'da ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi
Kumluca'da ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi
Kumluca'da ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi
Kumluca'da ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi
Kumluca'da ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi
Kumluca'da ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi

Ersin Yazıcı, Zeytinyağı, Antalya, Kumluca, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kumluca'da ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi

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