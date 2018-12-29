Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Kaçak İçki Operasyonu

Kumluca'da Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Kumluca ilçesinde jandarma ekiplerince 64 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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Kumluca ilçesinde jandarma ekiplerince 64 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kumluca Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca ilçesinde bir evde arama yaptı.

Evde 64 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ev sahibi R.K. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:05 Kaynak: AA

Antalya, Jandarma, Kumluca, Güncel
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