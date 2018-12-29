Kumluca'da Kaçak İçki Operasyonu
33 dakika önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekiplerince 64 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde jandarma ekiplerince 64 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Antalya Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kumluca Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca'nın 50. Yıl Mahallesinde bir evde arama yaptı.
Jandarma, evde 64 şişe kaçak içki ele geçirdi. Ev sahibi R.K. ise gözaltına alındı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:34 Kaynak: İHA
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