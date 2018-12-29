Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Kaçak İçki Operasyonu

Kumluca'da Kaçak İçki Operasyonu

33 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekiplerince 64 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kumluca'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekiplerince 64 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kumluca Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca'nın 50. Yıl Mahallesinde bir evde arama yaptı.

Jandarma, evde 64 şişe kaçak içki ele geçirdi. Ev sahibi R.K. ise gözaltına alındı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:34 Kaynak: İHA

Antalya, Jandarma, Kumluca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ormandan Toplayıp Kuruttukları Kuzugöbeği Mantarının Kilosunu Bin Liraya Satıyorlar Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile Hazırlık Maçı Yapacak

Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 10:07:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Kaçak İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]